Bauarbeiten an Pariser Kathedrale Notre-Dame starten wieder

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die wegen des Coronavirus unterbrochenen Arbeiten an der Pariser Kathedrale Notre-Dame starten wieder. Zunächst geht es darum, Hygiene-Auflagen umzusetzen. Zum Beispiel sollen Spender mit Desinfektionsmittel für die Bauarbeiter aufgestellt werden. Wenn alle Hygiene-Standards erfüllt sind, können die Sicherungsarbeiten an der Kathedrale fortgesetzt werden. So muss etwa ein bei dem Brand vor gut einem Jahr beschädigtes Baugerüst entfernt werden. Frankreichs Präsident Macron hält ungeachtet der Corona-Krise an der Zusage fest, Notre-Dame bis zum Sommer 2024 wieder aufzubauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 06:00 Uhr