Bau von Stromstrasse "SuedLink" beginnt in Schleswig-Holstein

Wewelsfleth: In Schleswig-Holstein beginnen heute Bauarbeiten für ein wichtiges Teilstück der Stromtrasse "SuedLink". Die Leitung soll in einem Tunnel unter der Elbe hindurch bis ins niedersächsische Wischhafen führen. Zum symbolischen Spatenstich kommt auch Wirtschaftsminister Habeck nach Schleswig-Holstein. "SuedLink" soll insgesamt rund 700 Kilometer lang werden und den Strom in den Süden Deutschlands bringen, der von den zahlreichen Windenergieanlagen im Norden erzeugt wird. Das Vorhaben kostet rund zehn Milliarden Euro. Das Projekt war in Bayern lange umstritten. Inzwischen steht die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern aber hinter der Trasse. Dem BR-Energie-Experten Lorenz Storch zufolge ist auch die Stimmung in der Bevölkerung anders als noch vor einigen Jahren. Das liege am Krieg in der Ukraine und daran, dass die Leitungen nun unterirdisch verlaufen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 09:00 Uhr