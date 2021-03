Bau-Gartenmärkte und Kosmetikstudios in Bayern wieder offen

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern haben nach mehrmonatigem Corona-Lockdown heute wieder einige Geschäfte geöffnet. Konkret sind es Bau-und Gartenmärkte, Blumenläden und Baumschulen. Auch die körpernahen Dienstleistungen, wie Hand-und Fußpflege, Kosmetikstudios und Friseure dürfen wieder arbeiten. Das stößt beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf Kritik. In einer landesweiten Aktion "Gedeckter Tisch" weisen die Gastronomen und Hoteliers seit heute früh auf ihre existenzgefährdende Lage hin und fordern eine Gleichbehandlung mit dem Einzelhandel und den Baumärkten. Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch fordern sie von der Politik klare Öffnungsperspektiven. Die momentane Aussichtslosigkeit, so der Verband, mache den Betreibern und Angestellten schwer zu schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 13:00 Uhr