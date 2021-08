Bau des ersten Gebäudes der TU Nürnberg beginnt

Biden kündigt Vergeltung für Anschläge in Afghanistan an

Washington: US-Präsident Biden will trotz der Anschläge von Kabul die Evakuierungen aus Afghanistan fortsetzen. Er hat in einer Ansprache gesagt, die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre Mission zu stoppen. Man werde alle ausreisewilligen Amerikaner herausholen. Den Terroristen drohte Biden mit Vergeltung. Das US-Militär werde Einsätze gegen die Terrormiliz IS durchführen. Diese reklamiert die Taten für sich. Bei zwei Selbstmord-Anschlägen am Kabuler Flughafen und einem anschließenden Schusswaffenangriff sind nach neuesten Angaben fast 80 afghanische Zivilisten und 13 US-Soldaten ums Leben gekommen. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission in Afghanistan beendet. Die letzten Soldaten und Polizisten haben das Land verlassen, sie werden am Nachmittag am Militärflugplatz Wunstorf erwartet und dort unter anderem von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer empfangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 08:00 Uhr