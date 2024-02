Basler Fasnacht hat am frühen Morgen begonnen

Basel: In den frühen Morgenstunden hat in der Schweizer Stadt die Fasnacht mit einem Pfeif- und Trommelkonzert begonnen. Zum Auftakt ertönte um Punkt vier Uhr das traditionelle Kommando "Morgestraich: Vorwärts, marsch!" in der Basler Innenstadt. Bis Mittwochfrüh sind rund 20.000 Teilnehmer in aufwendigen Kostümen in der Schweizer Grenzstadt unterwegs. Erwartet werden rund 200.000 Besucher. Viele reisen auch teils mit Sonderzügen aus Deutschland an. Die Basler Fasnacht beginnt traditionell eine Woche nach Rosenmontag. Sie gilt als bedeutendste protestantische Fasnacht der Welt. Das Motto ist in diesem Jahr "vogelfrei".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 07:00 Uhr