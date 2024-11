Basketballnationalmannschaft besiegt Schweden

Zum Sport Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen Schweden gewonnen. Mit 80:61 setzte sich das Team des neuen Bundestrainers Álex Mumbrú am Abend in Heidelberg gegen die Skandinavier durch und revanchierte sich für die Niederlage in Stockholm am Freitag. Die Deutschen sind damit wieder auf Kurs Richtung Europameisterschaft im kommenden Jahr.

