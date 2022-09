Basketballer verlieren EM-Halbfinale, Fußball-Bundesliga der Frauen startet vor Rekordkulisse

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das EM-Halbfinale gegen Spanien mit 91:96 verloren. Im Spiel um Platz drei gegen Polen geht es morgen um die Bronzemedaille. Im Finale steht neben Spanien auch Frankreich. In der Fußball-Bundesliga spielte Hertha BSC am Abend in Mainz 1:1. In der zweiten Liga gewann Hannover 96 in Sandhausen 3:2, Braunschweig besiegte Karlsruhe 2:1. Die Bundesliga-Saison der Frauen begann mit einem Publikumsrekord: Eintracht Frankfurt und Bayern München spielten vor 23.200 Zuschauern in Frankfurt ein torloses Unentschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 06:15 Uhr