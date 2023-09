Basketballer feiern historischen WM-Tiel von Manila

Manila: Die Deutschen Basketballer haben nach ihrem historischen Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft die Nacht zum Tage gemacht. Zunächst feierte das Team um Kapitän Dennis Schröder seinen 83:77-Erfolg gegen Serbien noch in der Spielerkabine der Mall of Asia Arena in Manila. Danach ging es in eine eigens angemietete Bar eines Hotels in der Nähe. Nach dem Ausschlafen treten die Spieler heute am späten Nachmittag Ortszeit die Heimreise an. Ihr Flieger landet morgen früh am Flughafen in Frankfurt. Kurz nach dem ersten WM-Sieg der deutschen Basketball-Geschichte erreichten das Team zahlreiche Glückwünsche aus der ganzen Welt. Auch Bundeskanzler Scholz lobte die spektakuläre Leistung. Weiter schrieb er: Ganz Deutschland gratuliert, freut sich und feiert mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 06:00 Uhr