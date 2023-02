Basketballer des FC Bayern unterliegen Belgrad 71:82

Kurzmeldung ein/ausklappen Burt Bacharach ist im Alter von 94 Jahren gestorben

Los Angeles: Der Komponist Burt Bacharach ist im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Stars wie Dionne Warwick, Aretha Franklin oder Frank Sinatra wurden weltberühmt mit seinen Songs. Aus Bacharachs Feder stammen Songs wie "I Say a Little prayer", "Walk on by" oder "Raindrops Keep Fallin' on My Head". Bemerkenswert an seinen Hits ist, dass sie über viele Jahrzehnte populär blieben. Zweimal bekam er einen Oscar für den besten Originalsong in einem Film, einmal für die beste Filmmusik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 23:00 Uhr