Basketballer des FC Bayern fallen in Finalserie zurück

Zum Basketball: Im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft hat Ulm das dritte Spiel gegen den FC Bayern gewonnen. In einer dramatischen Partie setzten sich die Ulmer am Abend in München knapp mit 81:79 durch. Sie führen nun in der "Best-of-five"-Serie mit 2:1 Siegen. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Die nächste Partie finden am Dienstag in Ulm statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 00:00 Uhr