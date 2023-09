Basketball-WM: Deutschland trifft im Halbfinale auf USA

Manila: Bei der Basketball-WM spielt die deutsche Nationalmannschaft am frühen Nachmittag unserer Zeit um den Einzug ins Finale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder trifft im Halbfinale in Manila auf den Turnierfavoriten aus den USA. Gelingt gegen den Gold-Favoriten ein Sieg, wäre die zweite WM-Medaille nach Bronze 2002 sicher. Das andere Halbfinale bestreiten zuvor Kanada und Serbien. Das Finale findet am Sonntag ebenfalls in der Mall of Asia Arena von Manila statt.

