Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt empfangen

Zum Sport: Die deutschen Basketball-Weltmeister landen in Kürze in Frankfurt am Main. Dort werden sie unter anderem von Oberbürgermeister Mike Josef begrüßt. Das Team um Kapitän Dennis Schröder will im Anschluss mit den Fans den ersten WM-Titel in der Verbandsgeschichte feiern. Die DBB-Auswahl war am Sonntag mit einem 83:77-Sieg gegen Serbien Weltmeister geworden. Und: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Abend ihr erstes Spiel seit dem Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick. Die DFB-Elf trifft in Dortmund auf Vizeweltmeister Frankreich. Auf der Trainerbank sitzt ein Trio um Teamchef Rudi Völler. Wer langfristig auf Flick folgt, ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 09:00 Uhr