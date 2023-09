Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt empfangen

Frankfurt am Main: Die deutschen Basketball-Weltmeister werden heute in Deutschland feierlich empfangen. Am Morgen werden sie in Frankfurt am Main unter anderem von Oberbürgermeister Mike Josef begrüßt. Das Team um Kapitän Dennis Schröder will im Anschluss mit den Fans den ersten WM-Titel in der Verbandsgeschichte feiern. Die DBB-Auswahl war am Sonntag mit einem 83:77-Sieg gegen Serbien Weltmeister geworden.

