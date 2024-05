Basketball-Playoffs: München und Ulm gleichen aus

München: In den Viertelfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga hat der FC Bayern ausgeglichen. Die Münchner gewannen das zweite Spiel gegen Ludwigsburg 83:67. Damit steht es in der Best of Five-Serie jetzt 1:1. Die Würzburg Baskets unterlagen 64:100 gegen Ulm, auch in dieser Serie steht es jetzt 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 22:00 Uhr