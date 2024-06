Basketball: FC Bayern schlägt Alba Berlin 79:67

München: Im Finalduell um die deutsche Basketball-Meisterschaft hat sich der FC Bayern zum ersten Erfolg gekämpft. Die Münchner schlugen am Abend Alba Berlin mit 79:67 und gingen in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Finalspiel findet morgen ebenfalls in München statt, bevor es nach Berlin geht. Wer zuerst drei Partien gewinnt, ist Meister.

