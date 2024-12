Basketball-Europaleague: FC Bayern verliert mit 69:80 gegen Panathinaikos Athen

Zum Sport: In der Basketball-Euroleague hat der FC Bayern am Abend eine Heimniederlage kassiert. Das Team von Herbert Gordon verlor gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen mit 69:80. Nach bisher elf Siegen haben die Münchner aber trotzdem noch gute Aussichten auf eine direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Und in Oberstdorf beginnt am Nachmittag die Qualifikation für die 73. Vierschanzentournee. Die besten 50 Skispringer starten dann morgen auf der Schattenbergschanze in den Wettkampf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 06:00 Uhr