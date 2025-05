Basketball: Bayern erreichen das Halbfinale

München: Im Kampf um die deutsche Basketball-Meisterschaft hat der FC Bayern den Sprung ins Halbfinale geschafft. Die Bayern gewannen in der Best-of-five-Serie auch das dritte Viertelfinal-Spiel gegen den MBC Weißenfels. Am Ende hieß es am frühen Abend 80:69 für die Münchner.

