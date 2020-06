Basketball: Bamberg verliert gegen Berlin 91:98

Reisewarnung für Nicht-EU-Länder wird verlängert

Berlin: Die Bundesregierung will an ihrer Reisewarnung für die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union bis Ende August festhalten. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio am Abend erfahren. Ausnahmen könnte es lediglich für einzelne Länder geben, die bestimmte Kriterien erfüllen. So könnte es grünes Licht für solche Staaten geben, die unter anderem vergleichsweise niedrige Corona-Infektionszahlen, ein gutes Gesundheitswesen und ausreichend Testkapazitäten haben. Das Bundeskabinett will am Vormittag einen entsprechenden Beschluss fassen. Kommenden Montag endet dagegen die Reisewarnung für ein Großteil der europäischen Länder. Heute wurde bekannt, dass dann Mallorca und andere Balearen-Inseln in einem Testlauf knapp 11.000 Urlauber aus Deutschland einreisen lassen. Die Touristen müssen nicht in Quarantäne, aber sich testen lassen, sollten sie Covid-19-Symptome haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 23:00 Uhr