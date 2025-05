Bas willl neue Co-Chefin der SPD werden

SPD plant personelle Veränderungen: Arbeits- und Sozialministerministerin Bas könnte neue Co-Parteichefin werden, nachdem Saskia Esken ihren Posten aufgeben will. Sie erklärte, sie sei bereit, die Partei zusammen mit Lars Klingbeil anzuführen. Das SPD-Präsidium schlug zudem einstimmig Tim Klüssendorf als neuen Generalsekretär vor. In der SPD gehört er dem linken Flügel an. Die neue Spitze wird beim Bundesparteitag im Juni gewählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2025 11:15 Uhr