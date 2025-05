Bas und Pistorius übernehmen laut SPD-Vorstand Ministerposten

Berlin: Bei der SPD sind die Namen der Ministerriege nun bekannt. Der Vorstand bestätigte, dass die ehemalige Bundestagspräsidentin Bas Arbeitsministerin werden soll. Außerdem wird Verteidigungsminister Pistorius sein Amt behalten. Das Umweltressort geht an den bisherigen Ostbeauftragten Schneider. Bauministerin wird den Angaben zufolge Fraktionsvize Hubertz und Justizministerin die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. Das Entwicklungsministerium übernimmt die bisherige Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration, Alabali-Radovan. Erfahrene Persönlichkeiten aus Bundes- und Landespolitik träfen auf neue Gesichter, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteichefs Klingbeil und Esken. - Nach der offiziellen Bekanntmachung der SPD-Ministerriege soll am Mittag der schwarz-rote Koalitionsvertrag unterschrieben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 09:00 Uhr