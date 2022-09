Bas spricht sich für Verstaatlichung der Energie-Versorgung aus

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas hat sich dafür ausgesprochen, die Grundversorgung mit Energie in staatliche Hand zu legen. Der Gasimporteur Uniper könne nach der gegenwärtigen Energiekrise auch in Staatshand bleiben, sagte Bas der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Derzeit würden Schulden verstaatlicht, Gewinne privatisiert. Das sei falsch, betonte die SPD-Politikerin. Ihren Vorschlag der Verstaatlichung bezog sie auch auf den Gesundheitssektor. Zur Lebensmittelversorgung äußerte sich Bas zurückhaltender, warnte aber vor zu viel marktwirtschaftlichen Mechanismen. Es müsse verhindert werden, dass mit Lebensmitteln an der Börse spekuliert werde und sich viele Menschen deren Kauf nicht mehr leisten könnten.

