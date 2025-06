Bas lehnt harte Bürgergeld-Sanktionen für Familien ab

Berlin: Die neue Bundesarbeitsministerin Bas hat sich mit Blick auf die Reformpläne beim Bürgergeld gegen harte Sanktionen für Familien ausgesprochen. Die SPD-Politikerin sagte dem "Stern", eine rote Linie seien Haushalte mit Kindern. Da könne man nicht einfach auf Null sanktionieren. Allerdings müsse es einfacher werden, Strafen einzusetzen. Bas betonte, wer Leistungen erhalte, habe eine Mitwirkungspflicht - und wer Termine beim Jobcenter grundlos ausfallen lasse, müsse schnell und klar sanktioniert werden. Das Existenzminimum müsse dabei jedoch immer gewährleistet sein. Bas kündigte außerdem an, gegen Betrug bei Sozialleistungen stärker vorzugehen. Für die Neuregelung beim Bürgergeld will Bas noch in diesem Jahr Vorschläge vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 07:00 Uhr