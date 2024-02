Bas fordert von Firmen Bekenntnis gegen Rechtsextremismus

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas hat die Wirtschaft dazu aufgerufen, sich stärker gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Dass ausgerechnet in Deutschland wieder verfassungsfeindliche Kräfte im Aufwind seien, mache im Ausland vielen Angst. Das gefährde auch den Wirtschaftsstandort, weil Fachkräfte abgeschreckt würden, sagte Bas den "Funke"-Zeitungen. Die SPD-Politikerin lobte die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in den letzten Wochen. Ihre Hoffnung sei, dass sich diese auch in Wahlergebnissen niederschlügen. Heute sind rund 70 Kundgebungen in ganz Deutschland angemeldet, etwa in Hamburg, Potsdam, Stuttgart, Berlin und Kitzingen. Auslöser waren Recherchen über ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten und unter anderem AfD-Politikern. Dabei ging es auch um die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 12:45 Uhr