Bas fordert lauteren Protest gegen Antisemitismus

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas ruft die Menschen in Deutschland dazu auf, sich sichtbarer und häufiger gegen Antisemitismus einzusetzen. Der "Rheinischen Post" sagte die SPD-Politikerin, sie nehme die Enttäuschung der jüdischen Gemeinden in Deutschland wahr, dass an Solidaritätskundgebungen für Israel weniger Leute teilnehmen als an Pro-Palästina-Demos. Jeder sollte sich im Grunde hinter einer klaren Absage an jede Form von Antisemitismus versammeln können. Laut Bas tragen Deutsche eine ganz besondere Verantwortung für den Schutz von Jüdinnen und Juden. Deshalb würde sie sich wünschen, dass der fortdauernde Terror der Hamas in Deutschland noch viel häufiger und lauter verurteilt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 06:00 Uhr