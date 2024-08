Bas erinnert in Auschwitz an ermordete Sinti und Roma

Oswiecim: Bundestagspräsidentin Bas hat an die im Holocaust ermordeten Sinti und Roma erinnert. Bei einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau sagte sie, Deutschland bekenne sich zu seiner historischen Verantwortung. Dies bedeute zugleich, Antiziganismus entschlossen entgegenzutreten. Feindliche Einstellungen und Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma seien noch weit verbreitet. Dies zeigt sich laut Bas zum Beispiel bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungssystem. Heute vor genau 80 Jahren hatte die SS das sogenannte "Zigeunerlager" in Auschwitz-Birkenau geräumt und in nur einer Nacht rund 4.300 Häftlinge ermordet. Insgesamt töteten die Nazis im Holocaust schätzungsweise bis zu 500.000 Sinti und Roma.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 19:45 Uhr