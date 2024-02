Bartsch zieht sich vom Vorsitz der Linken-Gruppe zurück

Berlin: Dietmar Bartsch zieht sich vom Vorsitz der neuen Gruppe der Linken im Bundestag zurück. Der Deutschen Presseagentur sagte er, er trete bei der Fraktionsklausur in gut zwei Wochen nicht mehr für das Amt an. Er vollziehe damit den Rücktritt, den er bereits im August angekündigt habe, damals noch als Vorsitzender der inzwischen aufgelösten Linksfraktion im Bundestag. Als der Bruch mit Sahra Wagenknecht anstand, war Bartsch zunächst in der Fraktionsspitze geblieben. Nun zieht er sich endgültig aus der ersten Reihe zurück. Die Linke verliert damit einen ihrer bundesweit bekanntesten Vertreter, Bartsch war lange Bundesgeschäftsführer sowie 2017 und 2021 Spitzenkandidat für die Bundestagswahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 16:00 Uhr