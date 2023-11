Bartsch zeigt sich vor Auflösung der Linksfraktion optimistisch

Berlin: Zur Stunde will die Linksfraktion im Bundestag einen Zeitplan für ihre Selbstauflösung festlegen. Noch-Fraktionschef Bartsch zeigte sich im Vorfeld jedoch optimistisch und rief zu einem Neuanfang auf. Wörtlich sagte er: "Die Linke ist nicht tot, aber es liegt an uns, ob wir einen Aufbruch hinkriegen". Die lähmende Selbstbeschäftigung müsse dann auch vorbei sein, so Bartsch. Hintergrund für die Auflösung ist der Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und deren Unterstützern. Die übrigen Linken-Abgeordneten erfüllen dann nicht mehr die Mindestgröße für eine Fraktion. Sie können sich zu einer Gruppe zusammenschließen, haben dann aber weniger Rechte und deutlich weniger Geld zur Verfügung. Und wie Abgeordnete so eben bekannt gaben, hat die Linksfraktion ihre Auflösung für den 6. Dezember beschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 14:45 Uhr