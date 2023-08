Bartsch will nach Ali-Rückzug eventuell doch noch einmal für den Linkefraktionsvorsitz kandidieren

Berlin: Der Linken-Politiker Bartsch will nach dem angekündigten Rückzug seiner Co-Vorsitzenden Ali möglicherweise doch noch einmal für den Posten des Fraktionschefs kandidieren. Im BR verwies er dabei auf die angespannte Lage in seiner Partei. So gebe es unterschiedliche Ansätze bei der Frage, ob man vor allem die soziale Opposition bleiben wolle oder sich mehr auf ökologische Themen konzentrieren sollte. Seine Co-Fraktionschefin Ali hatte gestern bekannt gegeben, nicht wieder für das Amt der Fraktionsvorsitzenden zu kandidieren, und dies mit dem Umgang der Parteispitze mit der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht begründet. Diese erwägt die Gründung einer eigenen Partei.

