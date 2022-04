Bartsch sieht Linke nach Rücktritt von Hennig-Wellsow in schwerer Krise

Evakuierung von Mariupol nach ukrainischen Angaben erneut gescheitert

Kiew: In der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol ist eine Rettung von Zivilisten offenbar wieder gescheitert. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk teilte auf dem Nachrichtenkanal Telegram mit, es habe keine Waffenruhe gegeben. Außerdem seien die Zivilisten nicht rechtzeitig zu den vereinbarten Punkten gebracht worden, an denen Busse und Krankenwagen warteten. Morgen soll es einen neuen Evakuierungs-Versuch geben. Besonders gespannt ist die Lage weiter um das Stahlwerk Azovstal, in dem sich nach russischen Angaben rund 2500 ukrainische Kämpfer verschanzt haben sollen. Nach ukrainischen Angaben sollen sich dort auch noch rund 1000 Zivilisten aufhalten. Derweil hat UN-Generalsekretär Guterres Briefe an die UN-Vertretungen Russlands und der Ukraine geschickt und Präsident Putin gebeten, ihn in Moskau zu empfangen. Auch an den ukrainischen Präsident Selenskyj ging die Bitte ihn in Kiew zu treffen.

