Bartsch nennt Auflösung der Linken-Fraktion dramatisch

Augsburg: Linken-Fraktionschef Bartsch hat die zum 6. Dezember beschlossene Auflösung der Bundestagsfraktion als dramatisch bezeichnet. Beim Bundesparteitag in Augsburg sagte er, die Verantwortung trügen die neun Abgeordneten, die in der zehnten eine politische Heilsbringerin sehen. Er warf ihnen vor, sie hätten nicht das Rückgrat gehabt, auf Parteitagen für Mehrheiten zu kämpfen. Sahra Wagenknecht und neun weitere Mitglieder waren im Oktober aus der Partei ausgetreten, die Linke verliert dadurch ihren Fraktionsstatus im Bundestag. - Auf dem Parteitag will die Partei heute über das Programm für die Europawahl im kommenden Jahr beraten und die Spitzenkandidaten küren. Parteichef Schirdewan und die Flüchtlingsaktivistin Rackete sollen die Liste anführen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 11:15 Uhr