Bartsch fordert Gipfel zu Ostdeutschland

Berlin: Vor dem Tag der Deutschen Einheit morgen hat der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, einen Gipfel für Ostdeutschland gefordert. Bartsch sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Unzufriedenheit im Osten koche über. Die Bundesregierung müsse eine spürbare Wende ihrer Politik hinlegen. Ansonsten droht nach den Worten des Linken-Fraktionschefs ein Desaster bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg liegt die AfD in Umfragen in Führung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 06:00 Uhr