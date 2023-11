Bartsch bezeichnet Verlust von Fraktionsstatus als herben Einschnitt

Berlin: Die Linksfraktion im Bundestag wird heute voraussichtlich ihre Auflösung beschließen und ein Datum hierfür bekannt geben. Weil Sahra Wagenknecht und neun weitere Mitglieder die Partei verlassen haben, verliert die Linke ihren Fraktionsstatus. In der Bayern2- Radiowelt sprach Noch-Fraktionschef Bartsch von einem herben Einschnitt, sieht eine Auflösung aber auch als Chance, nach der nächsten Bundestagswahl wieder in Fraktionsstärke zurückzukommen. Wagenknecht bezeichnete er als "unbeschriebenes Blatt", sie sei nicht der Bezugspunkt der Politik der Linken, sagte Bartsch. Das sei nach wie vor die Ampel-Regierung, an der man sich auch als Oppositions-Gruppe ausrichten werde. Bei der Haushaltswoche im Bundestag Ende des Monats will die Linke noch als Fraktion auftreten.

