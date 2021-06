Bartgeier werden im Nationalpark Berchtesgarden ausgewildert

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramsau bei Berchtesgaden: Im Nationalpark werden am Mittag zwei junge Bartgeier ausgewildert. Die beiden Vögel markieren den Beginn eines Wiederansiedelungsprojekts in den Alpen: Künftig sollen jedes Jahr zwei bis drei neue Tiere ausgewildert werden. Die Bartgeier sind in den bayerischen Alpen seit rund hundert Jahren ausgestorben, auch weil sie vom Menschen ausgerottet worden sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 08:00 Uhr