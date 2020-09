Bars und Kneipen in Bayern dürfen nach Corona-Pause wieder öffnen

München: Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen ab 19. September Bars und Kneipen in Bayern wieder öffnen - allerdings unter Auflagen. Das hat Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung mitgeteilt. Dabei sollen für Schankwirtschaften die gleichen Regeln gelten wie für Speisewirtschaften, zudem muss in geschlossenen Räumen die Bedienung am Tisch erfolgen. Auch im Amateur-Fußball gibt es Erleichterungen. Ebenfalls ab dem 19. September dürfen Ligaspiele und andere Breitensportwettkämpfe wieder ausgetragen werden. Zudem dürfen die Vereine ähnlich wie bei Kulturveranstaltungen eine begrenzte Anzahl von Fans zulassen. Ausgenommen davon bleiben aber vorläufig Profiligen, der DFB-Pokal und die Champions League. Gleichzeitig ändert die Staatsregierung ihre Teststrategie. Die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe und an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg werden zum 30. September eingestellt. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.09.2020 13:45 Uhr