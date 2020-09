Bars und Kneipen in Bayern dürfen nach Corona-Pause wieder öffnen

Nachrichtenarchiv - 08.09.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem Ende der Hauptreisezeit im Sommer stellt Bayern die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg zum 30. September ein. Die freiwerdenden Testkapazitäten sollen nach einem Kabinettsbeschluss stattdessen bedarfsorientiert etwa für die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben. Ministerpräsident Söder hat die bisherige Corona-Teststrategie des Freistaates verteidigt. Kein anderes Bundesland habe so früh und so schnell gestetest. Da sei ein echter Service für die Bürger. Außerdem hat Söder angekündigt, dass zum übernächsten Wochenende, dem 19. September, die Bars und Kneipen wieder öffnen dürfen.

