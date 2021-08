Barnier will für Präsidentenamt in Frankreich kandidieren

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der ehemalige Chefunterhändler der EU für den Brexit, Barnier, will für das Amt des französischen Präsidenten kandidieren. Das kündigte er am Abend in mehreren Interviews an. Zu seiner Motivation sagte Barnier, Frankreich brauche einen Machtwechsel, um das Land zu versöhnen, zusammenzubringen und wieder wirklich handeln zu können. Barnier war unter anderem französischer Außenminister und Vizepräsident der EU-Kommission. Nach dem EU-Austritt der Briten machte Kommissionschefin von der Leyen Barnier zu einem ihrer Sonderberater. Um Frankreichs Präsidenten Macron im kommenden Frühjahr herausfordern zu können, muss sich Barnier zunächst in den Vorwahlen seiner konservativen Partei "Die Republikaner" durchsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 23:00 Uhr