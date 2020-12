Barnier unterrichtet EU-Staaten über Abkommen

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Chefunterhändler Barnier will die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten über die mit Großbritannien erzielte Einigung auf ein Handelsabkommen unterrichten. Dazu wurde für den Vormittag eine außerordentliche Sitzung der EU-Botschafter anberaumt. - Auf EU-Seite müssen die Regierungen aller 27 Mitgliedsstaaten das Verhandlungsergebnis billigen. In Großbritannien muss das Parlament zustimmen, das dazu am 30. Dezember aus den Winterferien zurückgerufen wird. Das Abkommen soll zum Jahresbeginn in Kraft treten. Die Ratifizierung durch das Europaparlament soll Anfang nächsten Jahres im Nachhinein erfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 10:00 Uhr