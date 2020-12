Barnier informiert EU-Mitglieder über Brexit-Deal

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Mitglieder haben damit begonnen, das neue Handelsabkommen mit Großbritannien zu begutachten. Chefunterhändler Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Länder über das Ergebnis der Verhandlungen. Das Abkommen, auf das sich beide Seiten gestern geeinigt hatten, sieht einen Handel mit möglichst wenigen Beschränkungen vor. Außerdem regelt es die soziale Absicherung von Bürgern beider Seiten und Fragen der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz. Der Text ist mehr als 12-hundert Seiten lang. Ein Sprecher nannte es eine gewaltige Aufgabe, das Abkommen in den kommenden Tagen zu prüfen. Das Parlament in Großbritannien muss den Vertrag noch billigen, damit er zum 1. Januar in Kraft treten kann. Das Europaparlament könnte ihn erst im neuen Jahr ratifizieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 17:00 Uhr