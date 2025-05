Barley sieht verschärfte Grenzkontrollen kritisch

München: Die SPD-Europapolitikerin Barley hat sich kritisch zu den Kontrollen an den deutschen Grenzen geäußert. Man dürfe nicht so tun, als könnte man mit einer Maßnahme das Migrationsproblem lösen, sagte sie im BR-Fernsehen. Sonst werde eine Erwartungshaltung geweckt, die man nicht erfüllen könne. Nach den Worten der Vizepräsidentin des Europaparlaments kommt die von der neuen Bundesregierung verfügte Zurückweisung von Migranten in Brüssel "ganz ganz schlecht" an. Schließlich sei der Schengenraum mit das größte Geschenk an Europa. Stattdessen befürwortete Barley mehr Schleierfahndungen, bei denen die Polizei anlassunabhängige Personenkontrollen durchführen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 18:00 Uhr