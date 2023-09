Barley setzt auf neues EU-Migrationsverfahren bis Ende des Jahres

Brüssel: In der EU-Migrationspolitik hofft die stellvertretende EU-Parlamentsvorsitzende Barley auf eine Verständigung der Mitgliedsstaaten bis Ende des Jahres. Barley sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das derzeitige System funktioniere nicht. Immer weniger Länder seien bereit, Migranten aufzunehmen. Derzeit seien es nur noch drei bis fünf EU-Staaten, die dabei mitmachen, so die SPD-Politikerin. Deshalb brauche die EU ein neues Verfahren. In Deutschland wird derweil wieder über eine Obergrenze zur Aufnahme von Migranten diskutiert. Die Chefs der Unionsparteien, Söder und Merz, sind dafür. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hält einen deutschen Alleingang für unmöglich. Das Problem müsse europäisch gelöst werden. Anlass der aktuellen Diskussion ist die Ankunft von tausenden Flüchtlingen innerhalb weniger Tage auf der italienischen Insel Lampedusa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 09:00 Uhr