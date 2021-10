Barley nennt Verhalten Warschaus "ultimative Provokation"

Auch die Linke votiert für Koalitionsverhandlungen in Berlin

Berlin: In der Bundeshauptstadt ist der Weg für Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken frei. Am Abend votierte auch ein Sonderparteitag der Linken für die Aufnahme von Verhandlungen. Die Delegierten folgten damit einem Appell der Parteispitze. Diese will vor allem darauf dringen, dass der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen in die Tat umgesetzt wird. SPD und Grüne hatten sich schon zuvor für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden. Die drei Parteien regieren im Land Berlin bereits seit 2016. Die Koalitionsverhandlungen sollen am Freitag beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2021 23:00 Uhr