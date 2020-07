Barley fordert Bedingungen für Finanzhilfen an EU-Staaten

Texas und Arizona bestellen Kühlwagen für Covid-19-Tote

Washington: Die US-Bundesstaaten Texas und Arizona haben Kühlwagen für Corona-Tote bestellt. Beide Bundesstaaten sind besonders stark von der Pandemie betroffen. In Texas starben bislang mehr als 3.700 Menschen an Covid19, in Arizona 2.500. In der Folge droht in Leichenhallen und Krematorien Platzmangel. Zu Beginn der Pandemie war bereits New York gezwungen, die Corona-Toten in Kühlwagen zu lagern. Am Freitag hatten die USA mit mehr als 77.600 Neu-Infektionen innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand gemeldet. Derweil streiten Lokal-Politiker weiter über die Einführung einer Maskenpflicht und einen erneuten Lockdown in ihrer jeweiligen Region. Vor allem republikanische Politiker sind gegen Beschränkungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 16:00 Uhr