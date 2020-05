Barenboim erhält Rheingau-Musikpreis

Scheuer will Verschärfung der Strafen für Temposünder zurückdrehen

Berlin: Zuvor hatte sich der Bundestag mit der Reform des Bußgeldkataloges beschäftigt, die Ende April in Kraft getreten ist. Bundesverkehrsminister Scheuer will nach eigenen Angaben einige verschärfte Regelungen wieder korrigieren. Konkret geht es darum, dass der Führerschein für einen Monat eingezogen werden soll, wenn man innerorts 21 Kilometer und ausserorts 26 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt. Dies, so Scheuer, sei unverhältnismäßig. Er schlug stattdessen vor, das Bußgeld für diese Verstöße leicht zu erhöhen. Im Bundestag wurde er dafür von der SPD, den Grünen und der Linken kritisiert. Die Rücknahme, so hieß es, sei falsch, vorauseilend und ängstlich. Unterstützung für seinen Vorstoß erhielt Scheuer dagegen von Union und FDP.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 12:00 Uhr