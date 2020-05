Bareiß bringt Rettungsfonds für Reisebranche ins Spiel

Feierlichkeiten zum 1. Mai haben begonnen

Berlin: Unter dem Motto "Solidarisch nicht alleine" haben die Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit begonnen. Anders als in den vergangenen 71 Jahren allerdings wegen der Corona-Krise nicht auf den Straßen, sondern nur online im Stream. Zum Auftakt sagte der Chef des Zentralrats der Muslime, Mazyek, Solidarität bedeute in diesen Zeiten auch Verzicht als Dienst an der Gesellschaft. Das sei ein Beitrag, den auch viele Muslime derzeit in Deutschland leisteten. Seit dieser Woche feiert ein Großteil der Muslime in Deutschland den Fastenmonat Ramadan. Das Online-Angebot zu den Feierlichkeiten am 01. Mai läuft noch bis 14 Uhr. Im Wechsel werden dort Reden, Solidaritätsbotschaften und Musikdarbietungen gezeigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 11:45 Uhr