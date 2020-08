"Banksy-Rettungsschiff" gerät in Seenot und bittet um Hilfe

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Im Mittelmeer hat ein Rettungsschiff einen Notruf abgesetzt. Es handelt sich um ein Schiff, das der britische Künstler Banksy bemalt und der Organisation Sea Watch geschenkt hat. Die Besatzung der "Louise Michel" twitterte nach einer Rettungsaktion, dass sie dringend Hilfe brauche. An Bord seien ein Toter und mehrere Verletzte. Außerdem ist das Schiff demnach manövrier-unfähig, weil es so überladen ist. Nach Angaben der Crew sind 219 gerettete Flüchtlinge an Bord.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 15:00 Uhr