Bankenverband widerspricht Deindustrialisierungs-Befürchtungen

Berlin: In Deutschland wird darüber diskutiert, ob der hiesige Wirtschaftsstandort in Gefahr ist. Mehrere Verbände hatten davor gewarnt, dass Unternehmen abwandern könnten, weil Energie so teuer sei. Heute kommt Widerspruch vom Bundesverband der deutschen Banken. Hauptgeschäftsführer Herkenhoff sagte, er glaube nicht, dass der Standort Deutschland scheitere. Die Bundesregierung müsse Probleme aber dringend angehen. Dazu gehören für ihn neben hohen Energiekosten auch eine ausufernde Bürokratie und ein eklatanter Mangel an Arbeitskräften. Zumindest bei den Energiepreisen erwartet der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, eine Entspannung. Die Industrie könne schon in wenigen Jahren mit erneuerbarer Energie zu günstigen Preisen versorgt werden.

