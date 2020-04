Bankenverband fordert von EZB Unterstützung

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesverband deutscher Banken fordert in der Corona-Krise Unterstützung durch die Europäische Zentralbank. Verbandspräsident Peters sagte der Süddeutschen Zeitung, die EZB habe den Banken in den vergangenen Jahren Negativzinsen in Höhe von fast 26,5 Milliarden Euro abgenommen. Dieses Geld solle die Zentralbank nun sozusagen zurückzahlen. - Wegen der Corona-Pandemie haben bereits zehntausende Kreditnehmer in Deutschland bei ihren Banken einen Zahlungsaufschub beantragt. Allein bei den Sparkassen sind nach Angaben des zuständigen Verbandes die Zins- und Tilgungsleistungen von 80.000 Kunden ausgesetzt worden. Der Bundestag hatte beschlossen, dass Bankkunden seit Beginn des Monats ihre Kredite stunden können, wenn sie durch Einnahmeausfälle während der Corona-Pandemie in Not geraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 08:00 Uhr