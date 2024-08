Bangladeschs Regierungschefin Hasina tritt zurück

Dhaka: In Bangladesh ist Regierungschefin Hasina nach den massiven Protesten zurückgetreten. Zuvor hatten Demonstranten die Residenz der Premierministerin gestürmt. Hasina floh in einem Militärhubschrauber in Richtung Indien. Auf den Straßen in der Hauptstadt jubeln hunderttausende Menschen. Nach den Worten des Armeechefs soll nun eine Übergangsregierung gebildet werden. Dazu lud er die wichtigsten Oppositionsparteien und Vertreter der Zivilgesellschaft ein. Die Partei der bisherigen Premierministerin schloss der Armeechef von den Gesprächen aus. Die autokratisch regierende Hasina sah sich seit Juli mit Massenprotesten konfrontiert. Dabei kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, mindestens 300 Menschen kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 18:00 Uhr