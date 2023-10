Bangladesch meldet extremen Ausbruch des Dengue-Fiebers

Dhaka: Bangladesch meldet den schlimmsten Ausbruch des Dengue-Fiebers seit Beginn der Aufzeichnungen vor 24 Jahren. Mehr als 1.000 Menschen sind bereits gestorben. Das Dengue-Virus wird von Aedes-Stechmücken übertragen, die in tropischen und subtropischen Klimazonen zuhause sind. Die Krankheit verursacht hohes Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen und in den schlimmsten Fällen Blutungen, die zum Tod führen können. Wissenschaftler führen den heftigen Ausbruch in diesem Jahr auf unregelmäßige Regenfälle und hohe Temperaturen während der jährlichen Monsunzeit in Bangladesch zurück, die für Mücken ideale Brutbedingungen geschaffen hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 10:00 Uhr