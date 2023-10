Bandengewalt in Haiti: UN-Sicherheitsrat genehmigt Polizeimission

New York: Ein internationaler Polizeieinsatz mit Unterstützung der Vereinten Nationen soll das von Bandengewalt zerrüttete Krisenland Haiti stabilisieren. Eine entsprechende Mission hat der UN-Sicherheitsrat gebilligt. Die multinationale Truppe mit mehr als eintausend Polizeieinheiten soll unter der Führung Kenias stehen und mindestens ein Jahr in Haiti bleiben. Nach etwa neun Monaten soll der Einsatz erneut geprüft werden. Die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat fiel mit großer Mehrheit, lediglich China und Russland enthielten sich. - Haitis Premierminister Henry begrüßte das Votum des UN-Gremiums und schrieb auf der Plattform X: "Vielen Dank an alle Länder, die dieser Eingreiftruppe beitreten."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 09:00 Uhr